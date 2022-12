La DGAFP a publié mi-décembre une foire aux questions détaillant les nouveaux critères d’accès au forfait mobilités durables pour les agents publics. Le document intègre les nouveautés prévues par les décrets du 14 décembre 2022 sur ce dispositif visant à encourager les alternatives à la voiture individuelle (vélo, covoiturage…). Il est désormais possible de cumuler intégralement le forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun, dans la limite de 300 € par an. Les règles applicables aux trois versants sont présentées. Dans la fonction publique de l’État et dans l’hospitalière, l’extension du forfait mobilités durables prend effet au 1er septembre 2022. Dans la territoriale, où le versement de cette aide n’est pas automatique mais soumis à l’adoption d’une délibération, cet élargissement peut être calculé de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2022.