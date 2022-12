Entre septembre et novembre 2022, les logements autorisés ont baissé de 34,9 % par rapport aux trois mois précédents, selon les données publiées, ce jeudi 29 décembre, par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cette année "a connu une évolution très heurtée des autorisations de logements", avec des pics ponctuels de permis de construire, entre l’effet de l’entrée en vigueur de la RE2020 et la fin de l’aide à la relance de construction durable. Au total, 491 200 PC de logements ont été délivrés dedécembre 2021 à novembre 2022 pour 377 600 mises en chantier.