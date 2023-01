Alors que la part des bacheliers technologiques et professionnels a baissé de 4,6 points au sein des effectifs d’étudiants en licence entre 2018 et 2021, pour ne plus représenter qu’un étudiant sur 5, leur réussite y augmente respectivement de 2 et 1 point. En IUT, les bacheliers techno pèsent pour un tiers et leur réussite recule de 0,5 point, quand celle des bacheliers pro (moins de 2 % des effectifs) grimpe de +4,7 points en 4 ans. C’est en BTS que la hausse de réussite des bac pro et des bac techno (un tiers de l’effectif chacun) est spectaculaire : +18,6 pts et +12 pts, respectivement.