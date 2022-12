"L’accompagnement des conseillers et autres professionnels est un facteur clé de réussite du projet France Travail", considère l’exécutif dans ses premières pistes et propositions autour du futur opérateur du service public de l’emploi. L’objectif est notamment de créer "un France Travail par et pour les professionnels" et, pour ce faire, il faudra mettre en œuvre "un parcours d’acculturation à France Travail" et mettre en place des outils numériques "communs" que devront s’approprier et partager les conseillers.