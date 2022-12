Aménagement Non, il n’y a pas vraiment eu d’exode urbain pendant le Covid (challenges.fr). Les citadins, disait-on pendant le Covid, quittent en masse les grandes métropoles pour s’installer loin de la pollution et du stress urbain, et pour gagner quelques mètres carrés d’habitation. Pour la première fois, une équipe a mesuré ce phénomène, en s’appuyant sur l’analyse des données de recherche Internet et sur les changements d’adresses des clients de La Poste. Résultat ? Il n’y a pas eu...