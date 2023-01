Une proposition de directive a été présentée par la Commission européenne, le 19 décembre, pour "renforcer les règles visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains dans l’UE". Elle permettrait de fournir "des outils plus solides pour enquêter sur les nouvelles formes d’exploitation". Des outils juridiques, qui visent notamment le numérique, vecteur grâce auquel "les trafiquants bénéficient de possibilités de recruter, contrôler, transporter et exploiter leurs victimes". Cette proposition de directive doit encore être examinée par le Conseil et le Parlement européen.