Considérant que le développement du télétravail "constitue un changement appelé à perdurer", la Suisse et la France "sont convenues d’une solution pour l’imposition des revenus" d’activité salariée en télétravail, annonce Bercy le 22 décembre 2022. Le principe retenu est que "le télétravail sera possible jusqu’à 40 % du temps de travail par année sans remettre en cause l’État d’imposition des revenus d’activité salariée". Cette règle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, selon des modalités différentes selon que les salariés relèvent ou non de l’accord de 1983 sur le régime fiscal des travailleurs frontaliers.