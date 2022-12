"Guerre au chômage pas aux chômeurs !" : c’est le mot d’ordre qui a réuni, le 28 décembre 2022, des militants des comités locaux de travailleurs privés d’emploi et précaires (CGT chômeurs) soutenus par la CGT Pôle emploi. Ils ont occupé des agences Pôle emploi à Lille (Nord), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Lorient (Morbihan), rapporte un communiqué du syndicat. Leur objectif : protester contre la réforme de l’assurance chômage jugée "assassine". Outre son abrogation, ils demandent la revalorisation de 15 € par jour des montants des indemnités, le passage à la semaine de 32 heures, l’abaissement à 60 ans (55 ans pour les métiers pénibles) de l’âge légal de départ à la retraite et davantage de moyens accordés au service public de l’emploi pour l’accompagnement et la fin des contrôles des chômeurs.