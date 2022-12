La Caisse des dépôts et la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle viennent d’éditer un "guide d’éligibilité du bilan de compétences au Compte personnel de formation", afin d’expliciter la réglementation en vigueur et d’accompagner les organismes de formation. Le document détaille le contenu de l’offre relative au bilan de compétences telle que définie par la plateforme Edof (Espace des organismes de formation) de la CDC, rappelle ce qui est interdit et liste une série de bonnes pratiques à l’attention des organismes prestataires.