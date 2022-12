Intermittents du spectacle : le décret réformant les mesures d’aide à l’embauche et à l’emploi pérenne est publié au JO

Le décret n°2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonpeps (Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle) est publié au Journal officiel du mercredi 2 octobre 2019. Ce texte acte la création d’une nouvelle aide à l’embauche en CDI ou en CDD dans le secteur du spectacle. Cette aide vient remplacer celles créées en 2016, lors de la création du Fonpeps, à savoir l’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI pour les entreprises relevant des branches du spectacle, la prime à l’emploi pérenne de salariés du spectacle, la prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle et l’aide à l’embauche des jeunes artistes diplômés. Cette nouvelle aide va de 200 euros par mois pour un CDD entre un et quatre mois jusqu’à 10 000 euros par an sur trois ans pour les CDI.