Faute de méthodologie commune, les travaux menés dans le cadre des Edec de six filières industrielles intervenant dans le champ de la métallurgie sont peu exploitables par l’observatoire de la branche et se traduisent trop peu dans l’évolution de l’offre de formation et certification. Tandis que de nombreux Edec des 19 CSF arrivent à échéance en 2023, l’Observatoire de la métallurgie a publié en décembre 2022 un rapport sur la déclinaison de six Edec au sein de la politique emploi formation de la branche, qui émet dix recommandations principales pour la prochaine génération de ces diagnostics.