Une première synthèse de la concertation relative à la création de France Travail a été élaborée par le ministère du Travail. Prudemment, ce document n’avance pas de conclusions définitives, en particulier sur le délicat sujet de la gouvernance et du pilotage opérationnel du futur opérateur du service public de l’emploi. Se fondant sur un diagnostic qui insiste sur le déficit de coordination et d’outils partagés entre les acteurs, les "pistes de principes et de propositions" ambitionnent de répondre à ces manques en privilégiant notamment de nouvelles contractualisations État-collectivités.