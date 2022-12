La loi du 2 août 2021 sur la santé au travail a inscrit dans le code du travail la profession d’infirmier en santé au travail. Un décret d’avril 2022 a précisé les missions qui lui incombent, et déterminer les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut lui déléguer certaines tâches. Un nouveau décret, daté du 27 décembre 2022, vient compléter le dispositif en définissant les modalités de la formation spécifique en santé au travail que doivent suivre les infirmiers qui exercent dans un service de prévention et de santé au travail et les infirmiers d’entreprise.