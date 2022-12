Six mois après le dépôt, au Sénat, d’une proposition de loi du groupe CRCE pour favoriser le pouvoir d’achat en réduisant les dépenses pour le logement, le député (PCF) de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, a déposé le 16 décembre 2022, un texte visant des objectifs similaires. Le parlementaire défend ainsi des mesures d’urgences dans le contexte inflationniste, tout en proposant des initiatives plus structurelles pour contenir la hausse des loyers, lutter contre la spéculation immobilière et foncière et rééquilibrer les droits de locataires par rapport à ceux des propriétaires.