Plusieurs textes - deux décrets et un arrêté - publiés au JO du 27 décembre 2022 prévoient une modification de la procédure d’attribution et de gestion des bourses et des aides délivrées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture. Plusieurs nouveautés : l’aide à la mobilité nationale pour le master devient effective ; la liste des établissements éligibles à l’aide pour la mobilité internationale est étendue ; l’allocation d’études spécialisées est supprimée et l’aide d’urgence transformée en une aide spécifique "allocation annuelle culture".