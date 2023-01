Deux nouveaux changements viennent d’intervenir au sein du cabinet de Carole Grandjean : Angélique Alberti, conseillère chargée du fonctionnement interne et des politiques territoriales, quitte ses fonctions auprès de la ministre déléguée, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Audrey Pérocheau, directrice de la formation à Pôle emploi, est nommée conseillère chargée de la formation des demandeurs d’emploi dans les cabinets d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, et de Carole Grandjean.