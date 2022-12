Crédits. Plusieurs arrêtés du 26 décembre portent ouverture de crédits au profit de la mission "Écologie, développement et mobilité durables". Soit : 418 555,74 € (AE=CP) en crédits d’attributions de produits et quelque 3,6 M€ en AE et 119,7M€ en CP en crédits de fonds de concours. Renaturation. Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 porte diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement...