Un décret du 27 décembre 2022, publié au JO ce mercredi, précise les conditions d’utilisation de "caméras frontales embarquées" sur les trains pour analyser les accidents et former le personnel comme le permet l'article 61 de la loi sécurité globale. Dans un avis de février, la Cnil pointait des imprécisions sur la doctrine d’emploi des caméras et sur la sécurisation des images captées et rappelait "que la mise en œuvre par chaque responsable de traitement [doit] prendre en compte le contexte d’utilisation et proportionner l’usage de ces caméras aux risques d’accidents effectivement encourus".