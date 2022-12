Enseignement supérieurToulouse L’École d’économie de Toulouse s’émancipe (lesechos.fr). Toulouse School of Economics devient un grand établissement autonome le 1er janvier. Elle veut élever le niveau de sa formation et créer une nouvelle filière qui appliquera les mathématiques aux sciences sociales.Cursus et insertionMBA Comment les patrons diplômés de MBA améliorent leurs résultats (lenouveleconomiste.fr). Et ce n’est pas en développant le chiffre d’affaires, les investissements...