Un décret daté du 27 décembre 2022, publié au Journal officiel du 28 décembre, vient redéfinir ''l’organisation et les missions de l’inspection générale des affaires sociales" et précise "les conditions et méthodes de travail permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des travaux de ses agents''. Ce texte fait suite à la réforme de la fonction publique prévoyant l’extinction de certains corps spécifiques d’inspection à compter du 1er janvier 2023.