Le décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est publié au Journal officiel, du 28 décembre. Ce texte reprend les dispositions figurant dans le projet de décret transmis pour consultation en novembre dernier (lire sur AEF info). Le décret précise les modalités de gestion des demandes et des contrôles de l’activité partielle et de l’APLD par l’administration et pérennise le plancher d’indemnité d’activité partielle au niveau du Smic pour les temps partiels et les intérimaires.