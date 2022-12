SECURITE SOCIALE LFSS RECTIFICATIF. La loi de financement de la sécurité sociale 2023 parue au JO du 24 décembre 2022 est rectifiée ainsi : "A l’article 25, au lieu de : "(En milliards d’euros)", lire : "(En millions d’euros)". ACOSS. Arrêté du 24 décembre 2022 fixant les montants et les modalités de règlement des créances de cotisations et contributions sociales et des créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus par l'Agence centrale...