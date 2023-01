Une année dense et mouvementée… À l’occasion de la publication du rapport d’activité 2021 de l’Opco Atlas, sa présidence témoigne des enjeux à venir et des derniers résultats obtenus par l’opérateur de compétences des services financiers et du conseil : nombre record de plus de 90 000 contrats en alternance signés dans les entreprises adhérentes, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2020 et de 86 % par rapport à 2019, Edec numérique, appels à projets pour les CFA… Entretien croisé avec Céline Vicaine (CGT), présidente, Philippe Degonzague (Syntec), vice-président et Yves Portelli, directeur général de l’Opco.