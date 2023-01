Baptisé "La Route du gaz, du transport aux usages", un dispositif expérimental est porté par l’Association Française du Gaz Auvergne-Rhône-Alpes et l’Afpi Lyon avec le soutien de Pôle emploi. Alors que le secteur connaît des difficultés de recrutement, neuf demandeurs d’emploi et personnes en reconversion âgés de 20 à 53 ans ont été formés à des postes de techniciens depuis le mois de juin 2022. Au regard des résultats jugés positifs, cette expérimentation découlant d’un Edec impliquant l’Opco 2i et l’État pourrait être étendue au niveau national.