Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :le ministère et la Préfecture de police de Paris dévoilent le dispositif de sécurisation pour le Nouvel An ;la directive européenne NIS 2 est publiée au Journal officiel de l’UE ;la CGLPL s’indigne du nouveau "record" de surpopulation carcérale au 1er décembre ;la justice enjoint à l’État belge de cesser la pratique des fouilles à nu des accusés du procès des attentats de Bruxelles ;le code pénitentiaire est modifié et fixe les "modalités, en cas d’évasion et de reprise d’une personne détenue"