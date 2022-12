Un décret paru au Journal officiel du 24 décembre 2022 réforme les régimes des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins et des chirurgiens-dentistes et fixe pour 2022 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes et des médecins, des régimes d’assurance vieillesse complémentaire, d’invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs.