Anact-Aract : M. Sapin fixe les « axes de progrès » que devra intégrer le contrat d'objectif et de performance 2014-2017

Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, s'est livré à une « clarification » sur les orientations du réseau Anact-Aract devant le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, le 9 juillet 2013. Le contrat d'objectif et de performance 2014-2017 en préparation, « qui constitue un exercice décisif pour fixer des orientations stratégiques et des objectifs opérationnels et partager une feuille de route » entre son ministère et l'Anact , « devra intégrer les axes de progrès » dont il a parlé et sur lesquels « l'Anact est attendue ». Le contrat d'objectif et de performance devra « conforter l'Anact comme véritable tête de réseau des Aract. Elle devra piloter, organiser et déployer l'action de l'ensemble du réseau au service de sa performance globale ».