Selon la dernière étude de Pôle emploi, au 31 décembre 2021, le montant mensuel brut moyen de l’allocation des demandeurs d’emploi indemnisés s’élève à 1 283 €, contre 1 259 € un an auparavant. Au-delà de cette augmentation, les chiffres confirment des inégalités liées à l’âge et au genre, les jeunes et les femmes disposant d’allocations nettement plus faibles en moyenne.