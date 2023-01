Selon l’enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement en 2021 des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs publiée par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) fin décembre 2022, la part des personnes concernées orientées vers un dispositif visant à faciliter leur insertion professionnelle progresse de 3 % par rapport à 2020. Au 31 décembre 2021, 86 % des 2,1 millions d’allocataires et de leurs éventuels conjoints l’avaient été.