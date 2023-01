Un "cours pilote" entre trois partenaires franco-africains, un semestre d’enseignement dispensé par Souleymane Bachir Diagne, un projet scientifique et un podcast : telles sont les nouvelles "initiatives de formation et de recherche avec l’Afrique" mises en place par l’ENS-PSL pour constituer le versant africain de son programme "Suds". Annoncé le 12 décembre 2022, ce projet d’ensemble a été pensé pour répondre "aux enjeux globaux d’un monde en profonde transformation", grâce aux "approches co-construites et à la puissance du décentrement" prônés par l’historien et philosophe Achille Mbembe.