Voici une sélection d'actualités RSE pour la semaine du 26 au 31 décembre 2022 :Time for the planet vise les 100 000 associés ;des chercheurs publient une tribune sur le rôle des auditeurs RSE ;l'Université de Strasbourg publie une feuille de route développement durable et responsabilité sociétale ;l’Australie lance une consultation sur le reporting climatique ;le FIR publie un cahier "Finance et biodiversité – Comprendre et agir" ;I4CE publie un rapport sur les limites des engagements climat volontaires des acteurs financiers privés...