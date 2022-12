Députés et sénateurs s’accordent sur une version finale du projet de loi "pouvoir d’achat"

Réunis en commission mixte paritaire pour examiner le projet de loi "portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat" le 1er août 2022, sénateurs et députés se sont accordés sur une version de compromis. Le texte, destiné à atténuer les effets de l’inflation, prévoit notamment la création d’une prime de pouvoir d’achat pérenne, ainsi que des mesures visant à favoriser le développement de l’intéressement et la négociation salariale. L’accord trouvé en commission mixte paritaire reprend notamment les apports du Sénat réduisant les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, permettant le déblocage anticipé de l’épargne salariale et tendant à accélérer la procédure d’extension des accords salariaux. Le texte confirme la revalorisation des prestations sociales, ainsi que la déconjugalisation de l’ AAH . Il doit être formellement adopté par les deux chambres le 3 août.