Le troisième comité des parties prenantes de France Travail doit se tenir mardi 3 janvier 2023. En amont de cette réunion censée valider les pistes de la réforme du service public de l’emploi, le ministère du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion a formalisé une "restitution intermédiaire des principaux constats et propositions issus de la concertation". "Aller vers", "diagnostic et orientation", "accompagnement", "formation" et "obligations et sanctions" sont au nombre des chapitres des mesures qui s’appliqueront aux personnes amenées à être accompagnées par France Travail.