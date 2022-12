Par un arrêté publié au Journal officiel du 27 décembre 2022, Gilles Bloch est chargé d’exercer par intérim les fonctions de président de l’Inserm, à compter du 2 janvier 2023, date à laquelle son mandat de président prend fin (lire sur AEF info). Pour rappel, la commission d’examen des candidatures a sélectionné deux candidats, selon les informations d’AEF info : Gilles Bloch et Didier Samuel, doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay et président de la Conférence des doyens de médecine (lire sur AEF info). La nomination relève du président de la République, après un accord des ministres de l’ESR et de la Santé, Sylvie Retailleau et François Braun, et des commissions de l’Assemblée et du Sénat.