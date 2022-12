BOURSES / MINISTÈRE DE LA CULTURE. Un décret modifie la procédure d’attribution des bourses et aides délivrées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Un décret modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux bourses et aides aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Il simplifie les modalités d’attribution et de gestion de ces aides en les rapprochant du régime des...