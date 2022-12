La revue de presse du mardi 27 décembre 2022 en développement durable

Biodiversité Matthieu Orphelin : "Sans les COP, la situation serait encore pire et rapidement hors de contrôle" (la-croix.com). L’accord issu de la COP 15 devrait permettre des avancées significatives pour la préservation de la biodiversité. Mais pour Matthieu Orphelin, directeur général de la LPO, cet accord n’est pas assez contraignant et les COP doivent changer pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Les...