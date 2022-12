Dans une note publiée jeudi 22 décembre 2022, le think tank Terra Nova propose ses solutions pour une réforme "budgétairement efficace" et "socialement plus juste". Il estime que le système de retraites souffre d’un problème de financement, contrairement à ce qu’affirment les syndicats et l’opposition de gauche. Mais il critique aussi la réforme de l’exécutif et propose une alternative combinant mise à contribution des retraités actuels et des entreprises, ainsi qu’augmentation de l’âge de départ.