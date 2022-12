La vidéosurveillance intelligente - mesure attendue du projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 présenté le 22 décembre - "ne se heurte à aucune objection d'ordre constitutionnel ou conventionnel et est susceptible d’assurer une plus grande efficacité du maintien de l’ordre", estime le Conseil d’État, dans son avis du 15 décembre. Favorable à "repousser à juin 2025 le terme de l'expérimentation, pour permettre d’en tirer toutes les leçons utiles", il a toutefois émis quelques réserves, notamment concernant le visionnage de la vidéoprotection par les agents de sécurité des transports publics.