Finance for tomorrow a publié, le 19 décembre, une grille d’évaluation du "potentiel de contribution d’un fonds à la transformation durable" et une "charte d’impact" investisseur. Ces documents ont été élaborés par le groupe de place sur la finance à impact lancé en mars 2021. L’objectif de la grille est de "permettre de guider l’investisseur final et l’épargnant vers les fonds les plus susceptibles de contribuer à l’impact". Elle constitue à la fois un outil pédagogique et un cadre méthodologique pour la charte d’impact investisseur. Mais son influence dépendra de l’usage qu’en fera la place.