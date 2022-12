BPCE a publié, le 21 décembre 2022, deux cibles intermédiaires sur les secteurs de l’énergie, compatibles avec l’objectif d’alignement progressif de ses portefeuilles avec une trajectoire Net Zero à 1,5 °C. Ces objectifs à 2030 concernent la réduction de l’intensité carbone de la production d’électricité et la réduction de 30 % des émissions carbone liées à l’utilisation finale de la production financée de pétrole ou de gaz. Reclaim Finance dénonce "des engagements timides et imprécis" ainsi que l’absence d’engagements sur l’expansion des énergies fossiles.