Publié au Journal officiel du 24 décembre 2022, le décret n°2022-1628 du 23 décembre intègre l’Ariège parmi les départements qui vont expérimenter la renationalisation du financement du revenu de solidarité active. Ce sera à compter du 1er janvier 2023. Le conseil départemental rejoint deux collectivités de métropole, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis, et trois DOM : la Guyane, Mayotte et La Réunion. Le département fait face à une augmentation continue du nombre d’allocataires qui atteignait 13 110 en septembre dernier, un chiffre en augmentation de 3,3 % en un an.