Les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général ont été modifiées par un décret de mars 2017, qui prévoit notamment une majoration forfaitaire de taux pour les entreprises d’au moins 10 à moins de 20 salariés ayant connu au moins un accident du travail avec arrêt par an au cours des trois dernières années (lire sur AEF info). Ce dispositif, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2021, ne sera finalement applicable qu’à compter du 1er janvier 2023. En effet, un décret daté du 23 décembre 2022 reporte d’un an son entrée en vigueur, après un premier report intervenu un an plus tôt (lire sur AEF info).