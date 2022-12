"Il en reste plus à faire qu'il n'en a été fait." A l'occasion de deux dernières prises de parole comme directeur général de l'Anssi, à l'Assemblée nationale puis au colloque du CDSE mi-décembre 2022, Guillaume Poupard a livré son regard sur les enjeux actuels et à venir dans le domaine cyber. Il appelle notamment à la vigilance sur les moyens dédiés à cette question, en particulier par la future loi de programmation militaire. "C'est l'équilibre entre l'offensif et le défensif qui fait qu'on peut être une grande puissance, souveraine, autonome, capable de se protéger."