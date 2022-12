Un arrêté de Sylvie Retailleau, publié le 24 décembre 2022, met fin aux fonctions d’Olivier Laboux, conseiller spécial "santé" de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à compter du 30 décembre prochain. Inspecteur général des affaires sociales depuis mai 2021, ancien président de l’université de Nantes et ancien VP de la CPU (aujourd’hui France Universités), il était en fonction depuis fin mai 2022 (lire sur AEF info). Le cabinet de Sylvie Retailleau compte désormais 13 membres (dont 6 femmes) sur les 15 possibles, depuis le départ de Christophe Bréchet en septembre dernier (lire sur AEF info) et dont les fonctions ont été reprises par Isabelle Prat (lire sur AEF info). Retrouvez la composition du cabinet de Sylvie Retailleau, les profils et les expériences de ses membres dans le trombinoscope réalisé par AEF info.