Dans un manifeste qu’AEF info s’est procuré jeudi 22 décembre, l’Association des maires du département de La Réunion dresse une feuille de route pour "relancer la dynamique du logement aidé" sur le territoire insulaire. Elle en suivra l’avancée via un comité de suivi, tout en espérant que les acteurs du logement et l’État s’en empareront dans les prochains mois. Outre une refonte de la gouvernance des politiques de l’habitat, les élus plaident en faveur de la dynamisation du tissu des entreprises du bâtiment et de la valorisation du logement social auprès des populations.