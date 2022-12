CABINET DE SYLVIE RETAILLEAU. Il est mis fin aux fonctions d’Olivier Laboux, conseiller spécial santé au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à compter du 30 décembre 2022. FRANCE 2030. Approbation du cahier des charges de l’appel à projets n° 11 "Concours d’innovation i-Nov" du plan France 2030, relatif aux actions "Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales" et "aides à l’innovation bottom-up", volet "aides...