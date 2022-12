Quel est le coût du changement climatique pour les filières agricoles et alimentaires ? C’est à cette question que le dernier rapport du CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) tente de répondre. Rendu public le 21 décembre dernier, il chiffre à plus de trois milliards d’euros l’impact des transformations climatiques sur ces filières. Les principaux surcoûts sont liés à l’eau, aux aléas climatiques ou encore à la formation des agriculteurs.