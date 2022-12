La preuve du respect des temps de repos quotidien incombe à l’employeur, même si le salarié est en télétravail

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Il en est de même lorsque le salarié effectue son travail en télétravail, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022. Le régime de répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires entre l’employeur et le salarié s’applique également à l’identique au salarié en télétravail.