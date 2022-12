Le gouvernement a présenté jeudi 22 décembre 2022 son dispositif d’accompagnement des start-up et PME à l’obtention du visa de sécurité "SecNumCloud" délivré par l’Anssi depuis 2016 pour mieux orienter les acheteurs publics et privés vers l’utilisation d’offres cloud sécurisées, dans un contexte de "multiplication des cyberattaques" et face "à la menace de législations extraterritoriales". Une mesure annoncée par Bruno Le Maire en septembre dernier, dotée d’une enveloppe de 3,5 millions d’euros.