Neuf mois après la publication de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, est publié ce 23 décembre 2022 son décret d’application. Pour rappel, cette ordonnance unifie le régime juridictionnel de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale et revoit le régime des sanctions. Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 supprime à cette fin les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime et adapte les procédures. Sont ainsi supprimées "toutes les références au jugement des comptes et des gestions de fait". Le décret précise aussi dans quelles conditions le comptable peut signaler à l’ordonnateur des faits pouvant constituer une infraction.